США нададуть новий пакет військової допомоги Україні вартістю 550 млн доларів

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Новий пакет вартістю 550 мільйонів доларів «включатиме більше боєприпасів для високомобільних передових ракетних систем, також відомих як HIMARS, а також боєприпаси» для артилерії, заявив журналістам представник Пентагону Джон Кірбі.

Таким чином, загальна військова допомога, надана Україні з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена, становить понад 8 мільярдів доларів в рамках 17-ти пакетів допомоги, додав він.