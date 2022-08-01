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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 28481 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 73408 перегляди

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США нададуть новий пакет військової допомоги Україні вартістю 550 млн доларів

США нададуть новий пакет військової допомоги Україні вартістю 550 млн доларів

Київ • УНН

 • 119781 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Сполучені Штати оголосили в понеділок про новий транш зброї для українських сил, включаючи боєприпаси для ракетних установок та артилерійських знарядь. Про це повідомляє УНН з посиланням на брифінг речника Пентагону.

Деталі

Новий пакет вартістю 550 мільйонів доларів «включатиме більше боєприпасів для високомобільних передових ракетних систем, також відомих як HIMARS, а також боєприпаси» для артилерії, заявив журналістам представник Пентагону Джон Кірбі.

Таким чином, загальна військова допомога, надана Україні з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена, становить понад 8 мільярдів доларів в рамках 17-ти пакетів допомоги, додав він.

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