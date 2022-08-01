США предоставят новый пакет военной помощи Украине стоимостью 550 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Соединенные Штаты объявили в понедельник о новом транше оружия для украинских сил, включая боеприпасы для ракетных установок и артиллерийских орудий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на брифинг спикера Пентагона.
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Новый пакет стоимостью 550 миллионов долларов «будет включать в себя больше боеприпасов для высокомобильных передовых ракетных систем, также известных как HIMARS, а также боеприпасы» для артиллерии, заявил журналистам представитель Пентагона Джон Кирби.
Таким образом, общая военная помощь, оказанная Украине с момента вступления в должность президента Джо Байдена, составляет более 8 миллиардов долларов в рамках 17 пакетов помощи, добавил он.