Байден подписал меморандум о выделении военной помощи Украине на 550 млн долларов

Детали

Администрация президента США сегодня, 1 августа, одобрила новый пакет оборонной помощи для Украины. Соответствующий меморандум подписал Байден.

В пакет помощи войдут снаряды для HIMARS и 155-мм боеприпасы для артиллерийских систем.

Цитата

"Благодарю Джо Байдена за лидерство и прочную поддержку Украины и понимание угрозы для цивилизованного мира со стороны россии. Вместе стоим на защите ценностей свободы, общих для Украины и США. Новый пакет оборонной помощи приближает нас к победе", - написал президент Владимир Зеленский у себя в Twitter.

Дополнение

Соединенные Штаты объявили в понедельник о новом транше оружия для украинских сил, включая боеприпасы для ракетных установок и артиллерийских орудий. Новый пакет стоимостью 550 миллионов долларов "будет включать больше боеприпасов для высокомобильных передовых ракетных систем, также известных как HIMARS, а также боеприпасы" для артиллерии, заявил журналистам представитель Пентагона Джон Кирби.