Новый пакет военной помощи США свидетельствует о высоком уровне доверия между Зеленским и Байденом – МИД

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«Сегодняшнее решение о выделении нового пакета безопасности от Соединенных Штатов стоимостью в один миллиард долларов с самым современным оружием является лучшим контраргументом для тех, кто утверждает, что якобы нет доверия между Украиной и США», — подчеркнул министр.

Детали

По словам Кулебы, предоставление нового пакта помощи США также разрушает утверждение российской пропаганды о том, что партнеры якобы не знают, куда идет предоставленное Украине оружие.

«Партнеры все знают, и есть высокий уровень доверия. Просто надо сохранять холодный ум и побеждать в информационной войне», — подчеркнул Кулеба.

Министр напомнил, что за последние несколько недель было уже несколько объявлений от США о предоставлении нового оружия, а всего с августа 2021 года предоставлено уже 18 пакетов поддержки безопасности. Он выразил благодарность за эти решения Президенту США Джозефу Байдену.

«В новый пакет входят не только хорошо известные всем украинцам Javelin, но и ракеты для не менее хорошо известных всем HIMARS и NASAMS, другое оружие. Все это критически необходимо не только для наших оборонительных, но и для наступательных действий», — заметил он.

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Министр подчеркнул, что рассказы российской пропаганды о якобы отсутствии доверия или ненадлежащем использовании Украиной предоставленного партнерами оружия потерпели неудачу, поскольку новый пакет помощи является свидетельством высокого уровня доверия между Украиной и США.

«Выделение нового пакета является свидетельством того, что лично между Президентом Зеленским и Президентом Байденом, а также между командами Байдена и Зеленского сложился высокий уровень доверия и взаимодействия», — подытожил Кулеба.

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Министр отметил, что в мире сложился безусловный консенсус, что Украина победила россию на первом этапе информационной войны и донесла мировые факты, правду и убедительные истории о подлинных действиях российского режима. На нынешнем этапе россия распространяет лживый нарратив о том, что предоставленное Украине партнерами оружие якобы идет куда-то не туда, и нет доверия между Украиной и партнерами, прежде всего Соединенными Штатами. В то же время Украина проактивно противодействует этим упрекам и не даст россии ввести мировое сообщество в заблуждение.