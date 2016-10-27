Новий дитсадок побудують на Осокорках в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Київрада затвердила проект землеустрою щодо виділення земельної ділянки управлінню освіти Дарницької районної державної адміністрації для будівництва дитсадка. Про це УНН повідомили в прес-службі Київради.
Дитсадок відкриють у 10-му мікрорайоні житлового масиву Осокорки.
Земельна ділянка має площу 1,03 гектари.
Наразі там є незавершене будівництво, яке в серпні розпорядженням КМДА також було передано до сфери управління районної влади.