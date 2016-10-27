Новый детсад построят на Осокорках в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Киевсовет утвердил проект землеустройства по выделению земельного участка управлению образования Дарницкой районной государственной администрации для строительства детского сада. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевсовета.
Детсад откроют в 10-м микрорайоне жилого массива Осокорки.
Земельный участок имеет площадь 1,03 гектара.
Сейчас там есть незавершенное строительство, которое в августе распоряжением КГГА также было передано в сферу управления районной власти.