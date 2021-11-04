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Новий антирекорд: в Україні вже 3 млн випадків COVID-19, за добу - 27 377

Київ • УНН

 • 23823 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. В Україні зафіксовано вже 3 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 3 листопада, - вперше понад 27 тисяч, новий антирекорд з початку пандемії. Госпіталізовано за добу при цьому понад 5,4 тисячі осіб, що дещо менше, ніж напередодні. Високий показник летальних випадків за добу - 699. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Новий антирекорд: в Україні вже 3 млн випадків COVID-19, за добу - 27 377

"За добу 3 листопада в Україні зафіксовано 27 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 5 472 особи;
  • летальних випадків – 699;
  • одужало – 12 464 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 006 463 особи;
  • одужало – 2 479 138 осіб;
  • летальних випадків – 70 146;
  • проведено ПЛР-тестувань – 14 658 956.

Деталі

Із захворілих за минулу добу: дітей – 1 787, медпрацівників – 426.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2254), Одеській (1899) областях, місті Київ (1836), Харківській (1656) і Житомирській (1559) областях.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема "червоної" зони. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня. Згодом у "червону" зону перейшли 15 областей та Київ.

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