Новый антирекорд: в Украине уже 3 млн случаев COVID-19, за сутки - 27 377

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Украине зафиксировано уже 3 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 3 ноября, - впервые более 27 тысяч, новый антирекорд с начала пандемии. Госпитализированы за сутки при этом более 5,4 тысячи человек, что несколько меньше, чем накануне. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 699. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.