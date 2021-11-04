Новый антирекорд: в Украине уже 3 млн случаев COVID-19, за сутки - 27 377
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Украине зафиксировано уже 3 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 3 ноября, - впервые более 27 тысяч, новый антирекорд с начала пандемии. Госпитализированы за сутки при этом более 5,4 тысячи человек, что несколько меньше, чем накануне. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 699. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 3 ноября в Украине зафиксировано 27 377 новых подтвержденных случаев коронавірусної болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за прошедшие сутки:
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- госпитализировано - 5 472 человека;
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- летальных случаев - 699;
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- выздоровело - 12 464 человека.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 3 006 463 лица;
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- выздоровел - 2 479 138 человек;
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- летальных случаев - 70 146;
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- проведено ПЦР-тестов - 14 658 956.
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Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 1 787, медработников - 426.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2254), Одесской (1899) областях, городе Киев (1836), Харьковской (1656) и Житомирской (1559) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Позже в "красную" зону перешли 15 областей и Киев.