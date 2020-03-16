Новина про безкоштовні лікарнях в готелях Роналду виявилася фейком
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Кріштіану Роналду не планує наразі перетворювати свої готелі на пункти допомоги хворим коронавірусом SARS-CoV-2, а попередні повідомлення про це не відповідають дійсності. Про це повідомляє УНН із посиланням на La Repubblica.
“Новина, яку (вчора) вранці поширили на сайті іспанської спортивної газети „Марка“, згодом виявилася настільки спростованою, що газета її видалила”, — повідомляє La Repubblica.
Сам футболіст зараз знаходиться в самоізоляції (з сім’єю) на своїй віллі на Мадейрі і не спілкується з пресою, але від його оточення журналістам вдалося дізнатися, що він не планує подібну акцію.
Як виявилося, першою неправдиву інформацію запустив у газету президент благодійної організації Essencia Humana Паула Карвальо, якого, за його словами, дезінформувала інша людина, назвати якого він відмовився.
Видання зазначає, що згідно з отриманою інформацією, Роналду взяв на себе зобов’язання “зі своєї кишені платити лікарям і всім, хто буде працювати в установах, щоб зробити їх лікарні доступними для всіх в найкоротші терміни, тим самим допомагаючи медичному обслуговуванню в Португалії вистояти у ці важкі часи”.
Раніше Роналду звернувся до громадськості за допомогою соціальних мереж, закликавши всіх дотримуватися рекомендацій лікарів, мужністю яких він щиро захоплюється.
Раніше повідомлялось, що Роналду збирається зробити зі своїх готелів у Португалії лікарні для хворих коронавірусом.