Новина про безкоштовні лікарнях в готелях Роналду виявилася фейком

КИЇВ. 16 березня. УНН. Кріштіану Роналду не планує наразі перетворювати свої готелі на пункти допомоги хворим коронавірусом SARS-CoV-2, а попередні повідомлення про це не відповідають дійсності. Про це повідомляє УНН із посиланням на La Repubblica.