Новость о бесплатных больницах в гостиницах Роналду оказалась фейком
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Криштиану Роналду не планирует пока превращать свои отели в пункты помощи больным коронавирусом SARS-CoV-2, а предыдущие сообщения об этом не соответствуют действительности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на La Repubblica.
“Новость, которую (вчера) утром распространили на сайте испанской спортивной газеты „Марка“, впоследствии оказалась настолько опровергнутой, что газета ее удалила”, — сообщает La Repubblica.
Сам футболист сейчас находится в самоизоляции (с семьей) на своей вилле на Мадейре и не общается с прессой, но от его окружения журналистам удалось узнать, что он не планирует подобную акцию.
Как оказалось, первой ложную информацию запустил в газету президент благотворительной организации Essencia Humana Паула Карвалье, которого, по его словам, дезинформувал другой человек, назвать которого он отказался.
Издание отмечает, что согласно полученной информации, Роналду взял на себя обязательства “из своего кармана платить врачам и всем, кто будет работать в учреждениях, чтобы сделать их больницы доступными для всех в кратчайшие сроки, тем самым помогая медицинскому обслуживанию в Португалии выстоять в эти трудные времена”.
Ранее Роналду обратился к общественности с помощью социальных сетей, призвав всех следовать рекомендациям врачей, мужеством которых он искренне восхищается.
Ранее сообщалось, что Роналду собирается сделать из своих отелей в Португалии больницы для больных коронавирусом.