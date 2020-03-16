Новость о бесплатных больницах в гостиницах Роналду оказалась фейком

КИЕВ. 16 марта. УНН. Криштиану Роналду не планирует пока превращать свои отели в пункты помощи больным коронавирусом SARS-CoV-2, а предыдущие сообщения об этом не соответствуют действительности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на La Repubblica.