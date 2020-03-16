Новость о бесплатных больницах в гостиницах Роналду оказалась фейком

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101545 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104810 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106810 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105695 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114495 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101125 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105508 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106700 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131606 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130461 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Новость о бесплатных больницах в гостиницах Роналду оказалась фейком

Новость о бесплатных больницах в гостиницах Роналду оказалась фейком

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Криштиану Роналду не планирует пока превращать свои отели в пункты помощи больным коронавирусом SARS-CoV-2, а предыдущие сообщения об этом не соответствуют действительности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на La Repubblica.

“Новость, которую (вчера) утром распространили на сайте испанской спортивной газеты „Марка“, впоследствии оказалась настолько опровергнутой, что газета ее удалила”, — сообщает La Repubblica.

Сам футболист сейчас находится в самоизоляции (с семьей) на своей вилле на Мадейре и не общается с прессой, но от его окружения журналистам удалось узнать, что он не планирует подобную акцию.

Как оказалось, первой ложную информацию запустил в газету президент благотворительной организации Essencia Humana Паула Карвалье, которого, по его словам, дезинформувал другой человек, назвать которого он отказался.

Издание отмечает, что согласно полученной информации, Роналду взял на себя обязательства “из своего кармана платить врачам и всем, кто будет работать в учреждениях, чтобы сделать их больницы доступными для всех в кратчайшие сроки, тем самым помогая медицинскому обслуживанию в Португалии выстоять в эти трудные времена”.

Ранее Роналду обратился к общественности с помощью социальных сетей, призвав всех следовать рекомендациям врачей, мужеством которых он искренне восхищается.

Ранее сообщалось, что Роналду собирается сделать из своих отелей в Португалии больницы для больных коронавирусом.

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