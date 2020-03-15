Роналду збирається зробити зі своїх готелів у Португалії лікарні для хворих COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Футболіст італійського "Ювентуса" португалець Кріштіану Роналду збирається перетворити свої готелі у Португалії під безкоштовні лікарні для хворих на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на іспанську газету Marca.
"Кріштіану Роналду збирається перетворити свої готелі у Португалії на лікарні, щоб допомогти у боротьбі з пандемією. Таким чином, готелі CR7 у країні стануть лікарнями, які можна використовувати безкоштовно", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, футболіст італійського гранду "Ювентуса" Даніеле Ругані здав позитивний результат на коронавірус COVID-19.