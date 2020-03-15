Роналду собирается сделать из своих отелей в Португалии больницы для больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Футболист итальянского "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду собирается превратить свои отели в Португалии под бесплатные больницы для больных коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на испанскую газету Marca.
"Криштиану Роналду собирается превратить свои отели в Португалии на больницы, чтобы помочь в борьбе с пандемией. Таким образом, гостиницы CR7 в стране станут больницами, которые можно использовать бесплатно", - говорится в сообщении.
Напомним, футболист итальянского клуба "Ювентус" Даниэле Ругани сдал положительный результат на коронавирус COVID-19.