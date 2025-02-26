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Нові правила регулювання фармринку змусили зупинити програми знижок на ліки для хронічно хворих

Нові правила регулювання фармринку змусили зупинити програми знижок на ліки для хронічно хворих

Київ  •  УНН

 • 120378 перегляди

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Нові правила регулювання фармринку змусили зупинити програми знижок на ліки для хронічно хворих.

Низка важливих соціальних програм підтримки пацієнтів, які дозволяли хронічно хворим отримувати знижки на необхідні препарати, призупинила дію в Україні через нові правила регулювання фармацевтичного ринку, визначені постановою Кабінету міністрів України №168 від 14 лютого 2025 року, пише УНН.

Як повідомили журналісту УНН в медико-соціальному проєкті "Медікард", зупинено програми "ТерапіяПЛЮС", "Разом", "Захистіть судини – збережіть серце", "Допомога суглобам". А з 1 березня припинять роботу також програми "Ключ надії" та "Свобода руху". 

Програми знижок, такі як "ТерапіяПЛЮС" та "Разом", надавали можливість пацієнтам із серцево-судинними, ендокринними, легеневими захворюваннями, а також хворобами печінки отримувати необхідні ліки зі знижкою. Це суттєво полегшувало фінансовий тягар для людей, яким необхідне регулярне лікування дороговартісними препаратами. Програми сприяли тому, щоб пацієнти могли дотримуватися курсу терапії, призначеного лікарем.

Зокрема, програма "Разом" надавала 30% знижку на препарат "Гептрал", що використовується для лікування захворювань печінки, а "ТерапіяПЛЮС" дозволяла отримувати за зниженою ціною препарати для лікування серцево-судинних, ендокринних та легеневих захворювань.

Після суспільного обурення, викликаного призупиненням програм підтримки, уряд вирішив внести зміни до постанови та продовжити дію програм з 1 березня 2025 року. 

"Продовжено з 01.03.2025 програми підтримки пацієнтів, направлені на зменшення фінансового навантаження для пацієнтів та збільшення доступності до необхідних препаратів, які не компенсуються за рахунок бюджетних коштів", - написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Однак, попри внесені зміни, як повідомили УНН у "Медікард", програми поки що не відновили свою дію, і коли вони запрацюють знову - поки невідомо.

"Слідкуйте за нашими новинами на сайті, якщо будуть відновлені - там буде повідомлено, такої інформації поки що у нас не було", - заявили в "Медікард".

Припинення соціальних програм знижок є серйозним ударом для людей із хронічними захворюваннями, які потребують регулярного лікування дороговартісними препаратами. Без підтримки таких програм пацієнти змушені будуть оплачувати повну вартість ліків, що для багатьох є фінансово непосильним.

Нагадаємо

Постанова Кабінету міністрів України №168 від 14 лютого 2025 року передбачає нові правила регулювання фармацевтичного ринку. Зокрема, було запроваджено обмеження націнок на постачальницько-збутові та роздрібні надбавки для всіх лікарських засобів, а не лише для окремих категорій, як це є зараз.

Метою постанови було зниження цін на лікарські засоби та підвищення їхньої доступності для населення. Водночас пацієнтські організації застерігали, що надмірне регулювання може призвести до дефіциту ліків, закриття аптек у малих містах і селищах, а також припинення роботи соціальних програм підтримки пацієнтів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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