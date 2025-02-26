Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных.

Ряд важных социальных программ поддержки пациентов, которые позволяли хронически больным получать скидки на необходимые препараты, приостановил действие в Украине из-за новых правил регулирования фармацевтического рынка, определенных постановлением Кабинета министров Украины №168 от 14 февраля 2025 года, пишет УНН.

Как сообщили журналисту УНН в медико-социальном проекте "Медикард", остановлены программы "ТерапияПЛЮС", "Разом", "Защитите сосуды - сохраните сердце", "Помощь суставам". А с 1 марта прекратят работу также программы "Ключ надежды" и "Свобода движения".

Программы скидок, такие как "ТерапияПЛЮС" и "Разом", предоставляли возможность пациентам с сердечно-сосудистыми, эндокринными, легочными заболеваниями, а также болезнями печени получать необходимые лекарства со скидкой. Это существенно облегчало финансовое бремя для людей, которым необходимо регулярное лечение дорогостоящими препаратами. Программы способствовали тому, чтобы пациенты могли придерживаться курса терапии, назначенного врачом.

В частности, программа "Разом" предоставляла 30% скидку на препарат "Гептрал", используемый для лечения заболеваний печени, а "ТерапияПЛЮС" позволяла получать по сниженной цене препараты для лечения сердечно-сосудистых, эндокринных и легочных заболеваний.

После общественного возмущения, вызванного приостановлением программ поддержки, правительство решило внести изменения в постановление и продлить действие программ с 1 марта 2025 года.

"Продлены с 01.03.2025 программы поддержки пациентов, направленные на уменьшение финансовой нагрузки для пациентов и увеличение доступности к необходимым препаратам, которые не компенсируются за счет бюджетных средств", - написал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Однако, несмотря на внесенные изменения, как сообщили УНН в "Медикард", программы пока не возобновили свое действие, и когда они заработают снова - пока неизвестно.

"Следите за нашими новостями на сайте, если будут восстановлены - там будет сообщено, такой информации пока что у нас не было", - заявили в "Медикард".

Прекращение социальных программ скидок является серьезным ударом для людей с хроническими заболеваниями, которые нуждаются в регулярном лечении дорогостоящими препаратами. Без поддержки таких программ пациенты вынуждены будут оплачивать полную стоимость лекарств, что для многих является финансово непосильным.

Напомним

Постановление Кабинета министров Украины №168 от 14 февраля 2025 года предусматривает новые правила регулирования фармацевтического рынка. В частности, было введено ограничение наценок на снабженческо-сбытовые и розничные надбавки для всех лекарственных средств, а не только для отдельных категорий, как это есть сейчас.

Целью постановления было снижение цен на лекарственные средства и повышение их доступности для населения. В то же время пациентские организации предостерегали, что чрезмерное регулирование может привести к дефициту лекарств, закрытию аптек в малых городах и поселках, а также прекращению работы социальных программ поддержки пациентов.