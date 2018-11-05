Нове міні-поле збудували для маленьких футболістів у Рівненській області

Футбольний майданчик було будовано за участі ФФУ, в рамках державної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України".

"Відкриття майданчика зі штучним покриттям — це велике свято для спортивної громади. Наше завдання — привернути увагу молоді до активного способу життя та змістовного дозвілля. Важливо, щоб новий майданчик став для дітей місцем, де вони б залюбки та з користю проводили своє дозвілля, відточували майстерність не тільки на уроках фізичної культури, а й після занять у школі. Завдяки спільним зусиллям Федерації футболу України, влади й громади, школярі та молодь Смиги у вільний час віддаватимуть перевагу заняттям спортом на майданчику, тим самим зміцнюючи своє здоров’я", - прокоментував перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.

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У день відкриття нове міні-поле випробували юні футболісти 2008-2009 р.н. За почесний трофей змагалися "Смига", "Зоря" та "Вараш" із однойменних населених пунктів, а також "Кристал" із міста Дубно.

"У вирішальному матчі турніру "Зоря" перемогла господарів турніру (5:3), у грі за третє місце перемога дісталася "Варашу" (3:0)", - розповіли у Федерації.

У підсумку, юні футболісти отримали грамоти, футбольні м'ячі, призери турніру — медалі, а переможець — кубок.

Крім того, в рамках заходу відбувся майстер-клас від тренерів збірних України, додали у ФФУ.

Нагадаємо, за даними Федерації футболу України, у 2015-2018 роках уже побудовано близько 900 нових об’єктів футбольної інфраструктури, а на різних етапах проектування та будівництва на сьогодні перебуває ще близько 500 футбольних майданчиків.