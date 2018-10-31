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В Оболонському районі столиці з’явилося нове футбольне міні-поле

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Києві збудували нове футбольне міні-поле зі штучним покриттям. Про це на своїй сторінці у Facebook написала депутат Київради Ірина Никорак передає УНН.

Спортивний майданчик для гри у футбол збудовано на території школи №298 Оболонського району міста Києва, розповіла депутат.

“Дякую зусиллям Федерації футболу України та Андрія Павелка за таку спортивну красу для дітей”, — написала Никорак.

Нагадаємо, нещодавно у столиці відкрили новий спортивний комплекс та нові футбольні поля на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи “Чемпіон”.

За даними Федерації футболу України, у 2015-2018 роках уже побудовано близько 900 нових об’єктів футбольної інфраструктури, а на різних етапах проектування та будівництва на сьогодні перебуває ще близько 500 футбольних майданчиків.

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