В Оболонському районі столиці з’явилося нове футбольне міні-поле
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Києві збудували нове футбольне міні-поле зі штучним покриттям. Про це на своїй сторінці у Facebook написала депутат Київради Ірина Никорак передає УНН.
Спортивний майданчик для гри у футбол збудовано на території школи №298 Оболонського району міста Києва, розповіла депутат.
“Дякую зусиллям Федерації футболу України та Андрія Павелка за таку спортивну красу для дітей”, — написала Никорак.
Нагадаємо, нещодавно у столиці відкрили новий спортивний комплекс та нові футбольні поля на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи “Чемпіон”.
За даними Федерації футболу України, у 2015-2018 роках уже побудовано близько 900 нових об’єктів футбольної інфраструктури, а на різних етапах проектування та будівництва на сьогодні перебуває ще близько 500 футбольних майданчиків.