В Оболонском районе столицы появилось новое футбольное мини-поле
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Киеве построили новое футбольное мини-поле с искусственным покрытием. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат Киевсовета Ирина Никорак передает УНН.
Спортивная площадка для игры в футбол построена на территории школы №298 Оболонского района города Киева, рассказала депутат.
“Спасибо усилиям Федерации футбола Украины и Андрея Павелко за такую спортивную красоту для детей”, — написала Никорак.
Напомним, недавно в столице открыли новый спортивный комплекс и новые футбольные поля на базе комплексной детско-юношеской спортивной школы “Чемпион”.
По данным Федерации футбола Украины, в 2015-2018 годах уже построено около 900 новых объектов футбольной инфраструктуры, а на различных этапах проектирования и строительства на сегодня находится еще около 500 футбольных площадок.