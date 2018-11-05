Новое мини-поле построили для маленьких футболистов в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В селе Смыга, Ровенской области, построили новое футбольное мини-поле. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
Футбольная площадка была построена при участии ФФУ, в рамках государственной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины".
"Открытие площадки с искусственным покрытием - это большой праздник для спортивной общины. Наша задача - привлечь внимание молодежи к активному образу жизни и содержательному досугу. Важно, чтобы новая площадка стала для детей местом, где они бы охотно и с пользой проводили свой досуг, оттачивали мастерство не только на уроках физической культуры, но и после занятий в школе. Благодаря совместным усилиям Федерации футбола Украины, власти и общества, школьники и молодежь Смыги в свободное время будут отдавать предпочтение занятиям спортом на площадке, тем самым укрепляя свое здоровье", - прокомментировал первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.
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В день открытия новое мини-поле опробовали юные футболисты 2008-2009 г.р. За почетный трофей боролись "Смыга", "Заря" и "Вараш" из одноименных населенных пунктов, а также "Кристалл" из города Дубно.
"В решающем матче турнира "Заря" победила хозяев турнира (5:3), в игре за третье место победа досталась "Варашу" (3:0)", - рассказали в Федерации.
В итоге, юные футболисты получили грамоты, футбольные мячи, призеры турнира - медали, а победитель - кубок.
Кроме того, в рамках мероприятия состоялся мастер-класс от тренеров сборных Украины, добавили в ФФУ.
Напомним, по данным Федерации футбола Украины, в 2015-2018 годах уже построено около 900 новых объектов футбольной инфраструктуры, а на различных этапах проектирования и строительства на сегодня находится еще около 500 футбольных площадок.