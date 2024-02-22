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Нова Зеландія оголосила про пакет допомоги для України: майже 26 млн доларів

Нова Зеландія оголосила про пакет допомоги для України: майже 26 млн доларів

Київ • УНН

 • 27933 перегляди

До другої річниці російського вторгнення Нова Зеландія оголосила про надання Україні пакету допомоги на суму $25,9 млн і посилення санкцій проти росії.

Уряд Нової Зеландії оголосив про новий пакет допомоги для України на 25,9 мільйона доларів та посилення санкцій проти рф до другої річниці повномасштабного вторгнення росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду Нової Зеландії.

"Ця підтримка в розмірі 25,9 мільйона доларів збільшить загальну суму допомоги, обіцяної Новою Зеландією за останні два роки, до більш ніж 100 мільйонів доларів", - заявив  міністр закордонних справ Вінстон Пітерс.

Уряд країни також вирішив продовжити розгортання Збройних сил Нової Зеландії  для підтримки України до червня 2025 року.

Повідомляється, що 97 військовослужбовців Збройних сил Нової Зеландії продовжуватимуть навчати українських солдатів і надавати розвідувальну, зв'язкову та логістичну підтримку.

Сьогоднішній пакет допомоги також включає:

  • 6,5 мільйонів доларів Міжнародному фонду України, що перебуває під управлінням Великої Британії, для закупівлі зброї та боєприпасів для України;
  • 7 мільйонів доларів у вигляді гуманітарної допомоги для підтримки українців, які постраждали від війни, зокрема і переселенців. Як зазначається, Нова Зеландія співпрацюватиме з міжнародними гуманітарними агентствами для надання цієї допомоги; 
  • 3 мільйони доларів перерахують в Цільовий фонд Світового банку з надання допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні;

Також ведеться робота над новими обмеженнями  відповідно до Закону про санкції проти росії 2022 року, спрямованими на протидію ухиленню від санкцій.

"Дуже важливо, щоб Україна знала, що міжнародна спільнота підтримує її, і щоб росія розуміла, що такі країни, як Нова Зеландія, підтримують самооборону України. Цей пакет демонструє нашу прихильність цьому", - заявив міністр оборони Джудіт Коллінз.

Україна отримає від МВФ майже $900 млн, оскільки допомога США залишається призупиненою – Bloomberg21.02.24, 22:42 • 33207 переглядiв

Тетяна Краєвська

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