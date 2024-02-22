Новая Зеландия объявила о пакете помощи для Украины: почти 26 млн долларов
Киев • УНН
Ко второй годовщине российского вторжения Новая Зеландия объявила о предоставлении Украине пакета помощи на сумму $25,9 млн и ужесточении санкций против россии.
Правительство Новой Зеландии объявило о новом пакете помощи для Украины на 25,9 миллиона долларов и усиление санкций против рф ко второй годовщине полномасштабного вторжения россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства Новой Зеландии.
"Эта поддержка в размере 25,9 миллиона долларов увеличит общую сумму помощи, обещанной Новой Зеландией за последние два года, до более чем 100 миллионов долларов", - заявил министр иностранных дел Уинстон Питерс.
Правительство страны также решило продлить развертывание Вооруженных сил Новой Зеландии для поддержки Украины до июня 2025 года.
Сообщается, что 97 военнослужащих Вооруженных сил Новой Зеландии будут продолжать обучать украинских солдат и оказывать разведывательную, связную и логистическую поддержку.
Сегодняшний пакет помощи также включает:
- 6,5 миллионов долларов Международному фонду Украины, находящемуся под управлением Великобритании, для закупки оружия и боеприпасов для Украины;
- 7 миллионов долларов в виде гуманитарной помощи для поддержки украинцев, пострадавших от войны, в том числе и переселенцев. Как отмечается, Новая Зеландия будет сотрудничать с международными гуманитарными агентствами для оказания этой помощи;
- 3 миллиона долларов перечислят в Целевой фонд Всемирного банка по оказанию помощи, восстановлению, реконструкции и реформам в Украине;
Также ведется работа над новыми ограничениями в соответствии с Законом о санкциях против россии 2022 года, направленными на противодействие уклонению от санкций.
"Очень важно, чтобы Украина знала, что международное сообщество поддерживает ее, и чтобы россия понимала, что такие страны, как Новая Зеландия, поддерживают самооборону Украины. Этот пакет демонстрирует нашу приверженность этому", - заявил министр обороны Джудит Коллинз.
Украина получит от МВФ почти $900 млн, поскольку помощь США остается приостановленной - Bloomberg21 февраля 2024, 20:42 • 26762 просмотра
Новая Зеландия объявила о пакете помощи для Украины: почти 26 млн долларов
Ко второй годовщине российского вторжения Новая Зеландия объявила о предоставлении Украине пакета помощи на сумму $25,9 млн и ужесточении санкций против россии.
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