Нова пошта запускає акцію "Вигідна неділя": знижка 15% на відправлення з поштомата
Київ • УНН
Нова пошта пропонує 15% знижки на відправлення з поштоматів.
З 10 серпня по 30 листопада 2025 року клієнти Нової пошти зможуть заощаджувати, користуючись поштоматами щонеділі. У межах акції "Вигідна неділя" компанія надає знижку 15% на відправлення, створені з поштомата у цей день тижня.
Пропозиція діє на всі посилки та документи, які відповідають стандартним габаритам поштомата (до 20 кг та розміром не більше 40×60×30 см), незалежно від того, куди вони прямують — у відділення, інший поштомат, у смт або село, чи навіть із адресною доставкою.
"Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити доставку ще доступнішою та зручнішою. Поштомати — це про свободу вибору часу і місця. Тепер додалася ще й вигода. Недільна знижка — це наш спосіб подякувати клієнтам за довіру до автоматизованих сервісів", — каже директор з маркетингу Нової пошти, Павло Даніман.
Як скористатися знижкою:
- створіть відправлення у мобільному застосунку або на сайті;
- завантажте посилку у комірку поштомата у неділю.
Знижка застосовується автоматично. Жодних промокодів або додаткових дій не потрібно.
Додаткова інформація:
Акція діє щонеділі у період з 10.08.2025 по 30.11.2025.
Поширюється на відправлення з поштомата до 20 кг (посилки та документи).
Включає послуги доставки у відділення, поштомат, у смт/село, адресну доставку та вартість пакування.
Знижка не застосовується до комісії за оголошену вартість та інших додаткових послуг.
