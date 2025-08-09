Новая почта запускает акцию "Выгодное воскресенье": скидка 15% на отправления из почтомата
Киев • УНН
Новая почта предлагает 15% скидки на отправления из почтоматов.
С 10 августа по 30 ноября 2025 года клиенты Новой почты смогут экономить, пользуясь почтоматами каждое воскресенье. В рамках акции "Выгодное воскресенье" компания предоставляет скидку 15% на отправления, созданные из почтомата в этот день недели.
Предложение действует на все посылки и документы, соответствующие стандартным габаритам почтомата (до 20 кг и размером не более 40×60×30 см), независимо от того, куда они направляются — в отделение, другой почтомат, в пгт или село, или даже с адресной доставкой.
"Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать доставку еще доступнее и удобнее. Почтоматы — это о свободе выбора времени и места. Теперь добавилась еще и выгода. Воскресная скидка — это наш способ поблагодарить клиентов за доверие к автоматизированным сервисам", — говорит директор по маркетингу Новой почты, Павел Даниман.
Как воспользоваться скидкой:
- создайте отправление в мобильном приложении или на сайте;
- загрузите посылку в ячейку почтомата в воскресенье.
Скидка применяется автоматически. Никаких промокодов или дополнительных действий не требуется.
Дополнительная информация:
Акция действует каждое воскресенье в период с 10.08.2025 по 30.11.2025.
Распространяется на отправления из почтомата до 20 кг (посылки и документы).
Включает услуги доставки в отделение, почтомат, в пгт/село, адресную доставку и стоимость упаковки.
Скидка не применяется к комиссии за объявленную стоимость и другим дополнительным услугам.
Подробнее по ссылке.