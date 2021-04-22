Нова партія вакцини AstraZeneca прибуде в Україну завтра - Степанов

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“Нам поставили слот літака на завтра на 8:45 ранку. Вона має бути в аеропорту "Жуляни“. Відразу вона буде відповідно розподілена по регіонах. Вона іде в нашу загальну програму вакцинації через кабінет щеплення згідно з тими етапами вакцинації, які ідуть — люди, які входять до групи ризику, люди старші за 60 років”, — розповів Степанов.

Деталі

За його словами, частина вакцин AstraZeneca піде на введення з 23 травня другої дози тим, хто вже зробив щеплення вакциною Covishield.

Доповнення

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що нова партія вакцин від COVID-19 компанії AstraZeneca прибуде в Україну в четвер, 22 квітня.Так, йдеться про поставку чергової партії вакцин (367 тис. доз), які поставляються через механізм COVAX.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. В Україні регіони почали отримувати вакцину від Sinovac 13 квітня, а 14 квітня розпочалися щеплення.

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз. Щеплення нею почали робити 18 квітня.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.