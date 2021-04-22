Новая партия вакцины AstraZeneca прибудет в Украину завтра - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Украину в пятницу, 23 апреля, должна прибыть новая партия вакцины AstraZeneca от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.
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"Нам поставили слот самолета на завтра на 8:45 утра. Она должна быть в аэропорту "Жуляны". Сразу она будет соответственно распределена по регионам. Она идет в нашу общую программу вакцинации через кабинет прививки согласно тем этапам вакцинации, которые идут - люди, которые входят в группу риска, люди старше 60 лет", - рассказал Степанов.
Детали
По его словам, часть вакцин AstraZeneca пойдет на введение с 23 мая второй дозы тем, кто уже сделал прививку вакциной Covishield.
Дополнение
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что новая партия вакцин от COVID-19 компании AstraZeneca прибудет в Украину в четверг, 22 апреля. Так, речь идет о поставке очередной партии вакцин (367 тыс. доз), которые поставляются через механизм COVAX.
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз.
При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. В Украине регионы начали получать вакцину от Sinovac 13 апреля, а 14 апреля начались прививки.
Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX - 117 тыс. доз. Прививки ею начали делать 18 апреля.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.
В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.