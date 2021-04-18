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В Україні почали щеплювати від COVID-19 вакциною Pfizer

В Україні почали щеплювати від COVID-19 вакциною Pfizer

Київ • УНН

 • 35167 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. В Україні почали щеплювати від COVID-19 вакциною Pfizer/BioNTech - у Київській області в неділю, 18 квітня, провели перші щеплення цією вакциною. Про це УНН повідомляє з посиланням на преслужбу Київської ОДА.

Цитата:

"Вчора наша область отримала перші 1170 доз вакцини від Pfizer/BioNTech, а сьогодні ми вже почали її використовувати. Призначена вона насамперед для працівників і мешканців будинків для людей похилого віку. Туди, згідно визначеного графіку, виїжджатимуть наші мобільні бригади й проводитимуть щеплення", - пояснив голова Київської ОДА Василь Володін.

Деталі

Однією з перших в регіоні щеплення вакциною від Pfizer/BioNTech вже зробили в.о. директора Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням Інні Іваненко.

Як вказано, упродовж цього дня до вакцинальної кампанії долучаться два спеціалізованих заклади Київщини.

"Відтак щеплення отримають 78 працівників і 42 мешканців Бородянського психоневрологічного інтернату, після них - 84 працівника та 12 мешканців Білоцерківського психоневрологічного інтернату", - додали в ОДА.

Коментар Прем'єр-міністра:

"Щеплення вакциною Pfizer розпочинається вже сьогодні в Київській області, а вже від завтра її використовуватимуть по всій Україні. Цю вакцину отримають насамперед персонал і мешканці будинків для літніх людей, а потім — рятувальники й прикордонники", - прокоментував Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. За даними МОЗ, вакцинація препаратом виробництва Sinovac в Україні розпочалася вже 13 квітня.

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX - 117 тис. доз.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

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