В Украине начали прививать от COVID-19 вакциной Pfizer

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"Вчера наша область получила первые 1170 доз вакцины от Pfizer/BioNTech, а сегодня мы уже начали ее использовать. Предназначена она прежде всего для работников и жителей домов престарелых. Туда, согласно определенному графику, будут выезжать наши мобильные бригады и проводить прививки", - пояснил председатель Киевской ОГА Василий Володин.

Детали

Одной из первых в регионе прививки вакциной от Pfizer/BioNTech уже сделали и.о. директора Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением Инне Иваненко.

Как указано, в течение этого дня к прививочной кампании присоединятся два специализированных учреждения Киевской области.

"Следовательно прививки получат 78 работников и 42 жителей Бородянского психоневрологического интерната, после них - 84 работника и 12 жителей Белоцерковского психоневрологического интерната", - добавили в ОГА.

Комментарий Премьер-министра:

"Вакцинация вакциной Pfizer начинается уже сегодня в Киевской области, а уже завтра ее будут использовать по всей Украине. Эту вакцину получат прежде всего персонал и жители домов престарелых, а затем - спасатели и пограничники", - прокомментировал Премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. По данным Минздрава, вакцинация препаратом производства Sinovac в Украине началась уже 13 апреля.

Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX - 117 тыс. доз.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.

В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.