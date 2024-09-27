Норвегія скасовує автоматичне надання притулку українським біженцям

Норвегія більше не буде автоматично надавати притулок усім українцям, а заяви від тих, хто прибуває із заходу України, будуть розглядатися в індивідуальному порядку, повідомили у Мін'юсті країни у п'ятницю, пише УНН.

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У Мін'юсті Норвегії зазначають, що за два з половиною роки переважна більшість людей, які приїхали з України, отримали тимчасовий колективний захист у Норвегії, причому влада не розглядала кожну заяву індивідуально.

"Відсьогодні до людей, які приїжджають до Норвегії з районів України, які UDI (Директорат у справах іноземців) вважає безпечними, ставитимуться відповідно до звичайних правил надання притулку. На сьогодні це шість напрямків", - ідеться у повідомленні.

"Українці з цих територій не отримають автоматично захист у Норвегії, вони отримають конкретну та індивідуальну оцінку своєї потреби у захисті. Українці з територій, які UDI вважає безпечними, зможуть отримати відмову у наданні притулку", - зазначили у Мін'юсті Норвегії.

Як повідомляє видання ABC Nyheter, зміни уряду стосуватимуться шести областей: Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської.

"Іміграція до Норвегії має бути контрольованою та стійкою, а не непропорційно більшою, ніж у країнах, з якими ми себе природно порівнюємо, наприклад, у країнах Північної Європи. Тому уряд вживає нових заходів жорсткої економії. Відтепер до прохачів притулку з України ставляться більше рівноправно, як до інших прохачів притулку. Система колективного захисту тепер більш націлена на тих, хто потребує захисту", - сказала міністр юстиції та готовності до надзвичайних ситуацій Норвегії Емілі Мель.

Повідомляється, що Норвегія прийняла більше українців, ніж інші країни Північної Європи: за останні два з половиною роки Норвегія прийняла 85 000 українців.

Довідково

Колективний захист у Норвегії означає, що немає необхідності доводити необхідність у захисті в індивідуальному порядку, як у випадку звичайного біженства, і Директорат у справах іноземців (UDI) надає захист усім українцям, які втекли від війни, а також членам їх сімей.