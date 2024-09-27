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Норвегія скасовує автоматичне надання притулку українським біженцям

Норвегія скасовує автоматичне надання притулку українським біженцям

Київ • УНН

 • 23733 перегляди

Норвегія припиняє автоматичне надання притулку всім українцям. Заяви від жителів шести західних областей України розглядатимуться індивідуально, без гарантії отримання захисту.

Норвегія більше не буде автоматично надавати притулок усім українцям, а заяви від тих, хто прибуває із заходу України, будуть розглядатися в індивідуальному порядку, повідомили у Мін'юсті країни у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

У Мін'юсті Норвегії зазначають, що за два з половиною роки переважна більшість людей, які приїхали з України, отримали тимчасовий колективний захист у Норвегії, причому влада не розглядала кожну заяву індивідуально.

"Відсьогодні до людей, які приїжджають до Норвегії з районів України, які UDI (Директорат у справах іноземців) вважає безпечними, ставитимуться відповідно до звичайних правил надання притулку. На сьогодні це шість напрямків", - ідеться у повідомленні.

"Українці з цих територій не отримають автоматично захист у Норвегії, вони отримають конкретну та індивідуальну оцінку своєї потреби у захисті. Українці з територій, які UDI вважає безпечними, зможуть отримати відмову у наданні притулку", - зазначили у Мін'юсті Норвегії.

Як повідомляє видання ABC Nyheter, зміни уряду стосуватимуться шести областей: Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської.

"Іміграція до Норвегії має бути контрольованою та стійкою, а не непропорційно більшою, ніж у країнах, з якими ми себе природно порівнюємо, наприклад, у країнах Північної Європи. Тому уряд вживає нових заходів жорсткої економії. Відтепер до прохачів притулку з України ставляться більше рівноправно, як до інших прохачів притулку. Система колективного захисту тепер більш націлена на тих, хто потребує захисту", - сказала міністр юстиції та готовності до надзвичайних ситуацій Норвегії Емілі Мель.

Повідомляється, що Норвегія прийняла більше українців, ніж інші країни Північної Європи: за останні два з половиною роки Норвегія прийняла 85 000 українців.

Довідково

Колективний захист у Норвегії означає, що немає необхідності доводити необхідність у захисті в індивідуальному порядку, як у випадку звичайного біженства, і Директорат у справах іноземців (UDI) надає захист усім українцям, які втекли від війни, а також членам їх сімей.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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