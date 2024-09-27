Норвегия отменяет автоматическое предоставление убежища украинским беженцам

Норвегия больше не будет автоматически предоставлять убежище всем украинцам, а заявления от тех, кто прибывает с запада Украины, будут рассматриваться в индивидуальном порядке, сообщили в Минюсте страны в пятницу, пишет УНН.

Детали

В Минюсте Норвегии отмечают, что за два с половиной года подавляющее большинство людей, приехавших из Украины, получили временную коллективную защиту в Норвегии, причем власти не рассматривали каждое заявление индивидуально.

«С сегодняшнего дня к людям, которые приезжают в Норвегию из районов Украины, которые UDI (Директорат по делам иностранцев) считает безопасными, будут относиться в соответствии с обычными правилами предоставления убежища. На сегодня это шесть направлений», - говорится в сообщении.

«Украинцы с этих территорий не получат автоматически защиту в Норвегии, они получат конкретную и индивидуальную оценку своей потребности в защите. Украинцы с территорий, которые UDI считает безопасными, смогут получить отказ в предоставлении убежища», - отметили в Минюсте Норвегии.

Как сообщает издание ABC Nyheter, изменения правительства будут касаться шести областей: Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской.

«Иммиграция в Норвегию должна быть контролируемой и устойчивой, а не непропорционально большей, чем в странах, с которыми мы себя естественно сравниваем, например, в странах Северной Европы. Поэтому правительство принимает новые меры жесткой экономии. Отныне к просителям убежища из Украины относятся более равноправно, как к другим просителям убежища. Система коллективной защиты теперь более нацелена на тех, кто нуждается в защите», - сказала министр юстиции и готовности к чрезвычайным ситуациям Норвегии Эмили Мель.

Сообщается, что Норвегия приняла больше украинцев, чем другие страны Северной Европы: за последние два с половиной года Норвегия приняла 85 000 украинцев.

Справочно

Коллективная защита в Норвегии означает, что нет необходимости доказывать необходимость в защите в индивидуальном порядке, как в случае обычного беженства, и Директорат по делам иностранцев (UDI) предоставляет защиту всем украинцам, бежавшим от войны, а также членам их семей.