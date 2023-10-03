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Норвегія приєдналась до 11-пакету санкцій ЄС проти рф з певними національними корективами

Норвегія приєдналась до 11-пакету санкцій ЄС проти рф з певними національними корективами

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Норвегія продовжує підтримувати санкційний тиск на росію, тому приєдналась до 11-го пакету санкцій ЄС, який було запроваджено у червні. Про це повідомляє МЗС Норвегії, пише УНН.

Цитата 

"Норвегія разом з Європою реагує на напад росії на Україну, що є порушенням міжнародного права. На знак солідарності з Україною ми підтримали всі пакети санкцій ЄС. Одинадцятий пакет санкцій спрямований на посилення існуючих санкцій та боротьбу з їх обходом. Це важливо, оскільки необхідно терміново зупинити потік грошей, які росія використовує для фінансування своєї жорстокої агресивної війни", - заявила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюйтфельдт.

Деталі

МЗС зазначило, що Норвегія підтримала пакет санкцій, але внесла деякі національні корективи. Зокрема, передбачається заборону на транзит через рф товарів і технологій, які "можуть сприяти збільшенню військового і технологічного потенціалу рф".

Заборону на продаж цінних паперів було поширено на цінні папери в будь-якій валюті.

Також Осло розширило перелік юридичних осіб, які пов'язані із російською військовою промисловістю, на яких поширюється заборона на експорт. У новому пакеті заборонено імпорт російської нафти, що надходить трубопроводом "Дружба" в Німеччину і Польщу. Було змінено переліки продукції із заліза і сталі, та список предметів розкоші, імпорт яких обмежено.

Проте Норвегія утрималась від заборони доступу до портів суднам, які беруть участь у перевалці нафти, які підозрюються в порушенні заборони на імпорт російської нафти або цінової стелі.

"Норвегія все ще розглядає, як найкраще реалізувати цю заборону в законодавстві, нормативні зміни з цього питання будуть внесені пізніше", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Норвегія з 3 жовтня вводить заборону на в'їзд автомобілів з російськими номерами

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