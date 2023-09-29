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Норвегія з 3 жовтня вводить заборону на в'їзд автомобілів з російськими номерами

Норвегія з 3 жовтня вводить заборону на в'їзд автомобілів з російськими номерами

Київ • УНН

 • 487985 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Норвегія з 3 жовтня вводить заборону на в'їзд автомобілів з російськими номерами, але є вийнятки, повідомили в уряді Норвегії 29 вересня, пише УНН.

Цитата

"У відповідь на війну, яку росія веде проти України проти міжнародного права, Норвегія запроваджує подальше посилення обмежувальних заходів проти росії. Норвегія, як і інші країни ЄС, які межують з росією, уточнює, що заборона на ввезення, серед іншого, зареєстрованих у росії легкових автомобілів з дев'ятьма або менше місцями також включає заборону на ввезення проміжних транспортних засобів. Водночас Норвегія вводить деякі винятки. Зміни набудуть чинності опівночі в ніч на вівторок, 3 жовтня", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Однак, як вказано, це положення не поширюється на транспортні засоби з десятьма і більше сидіннями. Таким чином, кордон, як і раніше, можна перетинати, наприклад, на мікроавтобусах та автобусах через прикордонний пункт Стурскуг, як це відбувається зараз.

Норвегія також запроваджує певні винятки. Виняток зроблено для транспортних засобів, що належать громадянам Норвегії або громадянам ЄЕЗ, які постійно проживають у Росії, або членам їх сімей. Винятки були зроблені для транспортних засобів, які необхідні з гуманітарних причин, наприклад, у разі гострого захворювання, смерті чи похорону у родині. Винятки також передбачені для дипломатичних транспортних засобів та транспортних засобів, що належать міжнародним організаціям або кур'єрським службам держави. 

Доповнення

Єврокомісія у вересні випустила роз'яснення щодо ввезення з рф автомобілів. Після цього країни Балтії, Польща та Фінляндія заборонили в'їзд на свою територію автомобілів з російськими номерами.

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