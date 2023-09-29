Норвегия с 3 октября вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Норвегия с 3 октября вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами, но есть исключения, сообщили в правительстве Норвегии 29 сентября, пишет УНН.
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"В ответ на войну, которую россия ведет против Украины против международного права, Норвегия вводит дальнейшее усиление ограничительных мер против россии. Норвегия, как и другие страны ЕС, граничащие с россией, уточняет, что запрет на ввоз, среди прочего, зарегистрированных в россии легковых автомобилей с девятью или менее местами также включает запрет на ввоз промежуточных транспортных средств. В то же время Норвегия вводит некоторые исключения. Изменения вступят в силу в полночь в ночь на вторник, 3 октября", - говорится в сообщении.
Детали
Однако, как указано, это положение не распространяется на транспортные средства с десятью и более сиденьями. Таким образом, границу по-прежнему можно пересекать, например, на микроавтобусах и автобусах через пограничный пункт Стурскуг, как это происходит сейчас.
Норвегия также вводит определенные исключения. Исключение сделано для транспортных средств, принадлежащих гражданам Норвегии или гражданам ЕЭЗ, постоянно проживающим в россии, или членам их семей. Исключения были сделаны для транспортных средств, которые необходимы по гуманитарным причинам, например, в случае острого заболевания, смерти или похорон в семье. Исключения также предусмотрены для дипломатических транспортных средств и транспортных средств, принадлежащих международным организациям или курьерским службам государства.
Дополнение
Еврокомиссия в сентябре выпустила разъяснение по ввозу из рф автомобилей. После этого страны Балтии, Польша и Финляндия запретили въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами.