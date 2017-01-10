Норвегія готується відключити FM-радіо

Прихильники цифрового мовлення зазанчають, що така технологія пропонує кращу якість звуку і більше каналів за одну восьму вартості FM-радіо, яка вперше була запущена в США в 1945 році.

Крім того, влада каже, що цифрое радіо пропонує ширше охоплення, дозволяє слухачам прослуховувати програми, які вони пропустили і спрощує трансляцію повідомлень про різного роду кризи.

Вимикання FM-радіо починається в Нордланді на півночі країни об 11:11 за місцевим часом у середу, завершення процесу в інших частинах країни планується до кінця року.