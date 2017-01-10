Норвегия готовится отключить FM-радио
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Норвегия в среду станет первой страной в мире, которая начнет выключать свою сеть FM-радио, решив заменить ее цифровым радио, передает УНН со ссылкой на AFP.
Сторонники цифрового вещания отмечают, что такая технология предлагает лучшее качество звука и больше каналов за одну восьмую стоимости FM-радио, которое впервые было запущено в 1945 году.
Кроме того, власти говорят, что цифровое радио предлагает более широкий охват, позволяет слушателям прослушивать программы, которые они пропустили и упрощает трансляцию сообщений о различного рода кризисах.
Отключение FM-радио начинается в Нордланде на севере страны в 11:11 по местному времени в среду, завершение процесса в других частях страны планируется до конца года.