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Низку сервісів Monobank буде припинено у ніч на неділю

Низку сервісів Monobank буде припинено у ніч на неділю

Київ • УНН

 • 568427 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Банк Monobank попередив про призупинення роботи низки сервісів у ніч на неділю. Про це пише УНН з посиланням на Telegram співзасновника Monobank Олега Гороховського.

Цитата

"Готуємо системи для працездатності у разі повного блекауту тому сьогодні вночі: З 00:30 до 05:00 ми проводимо регламентні роботи. Нам потрібен цей час для встановлення оновлень на внутрішніх системах. В цей час не буде доступне відкриття нових карток, рахунків, депозитів, банок, розстрочок", - йдеться в повідомленні.

Також, з 3:00 до 5:00 не будуть доступні операції за картками (платежі, поповнення, перекази).

"Будь ласка, не робіть оплати в цей період, оскільки вони, швидше за все, будуть неуспішними. Просимо вибачення за незручності. Сподіваємося, не сильно вас підводимо", - зазначив співзасновник Monobank.

Додамо

У Києві готові до того, що місто може повністю опинитися без світла.

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