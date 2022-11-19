Ряд сервисов Monobank будет приостановлен в ночь на воскресенье

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"Готовим системы для работоспособности в случае полного блекаута поэтому сегодня ночью: С 00:30 до 05:00 мы проводим регламентные работы. Нам нужно это время для установки обновлений на внутренних системах. В это время не будет доступно открытие новых карт, счетов, депозитов, банок, рассрочок", - говорится в сообщении.

Также, с 3:00 до 5:00 не будут доступны операции по карточкам (платежи, пополнения, переводы).

"Пожалуйста, не производите оплаты в этот период, поскольку они, скорее всего, будут неуспешными. Приносим извинения за неудобства. Надеемся, не сильно вас подводим", - отметил соучредитель Monobank.

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В Киеве готовы к тому, что город может полностью оказаться без света.