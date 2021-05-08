Низка вибухів прогриміла біля жіночої школи у Кабулі: 30 осіб загинули, понад 50 - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Щонайменше 30 людей загинули, ще 52 людини постраждали під час вибухів біля школи в західній частині Кабула, столиці Афганістану, передає УНН із посиланням на Tolo.news.
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Щонайменше три вибухи сталися поблизу середньої школи Саєд-уль-Шухада на заході Кабула в суботу вдень, підтвердило Міністерство внутрішніх справ Афганістану.
У результаті вибухів загинуло щонайменше 30 людей, ще 52 отримали поранення.
Напад розпочався вибухом автомобіля, який вибухнув, після чого відбулися дві ракетні атаки, як пояснили джерела.
Наразі жодна група чи особа не взяла на себе відповідальність за вибухи.
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Талібан заперечив свою причетність до нападу, засудивши його у своєму твітті.
Інцидент стався, коли учні залишали школу.
"Спочатку стався вибух автомобіля, який вибухнув, а потім ще два вибухи сталися біля школи для дівчат у Кабулі", - повідомив вчитель.
Він додав, що більшість жертв становлять дівчата.
Нагадаємо
Щонайменше 30 мирних жителів загинули, ще 70 постраждали в результаті вибуху замінованого автомобіля біля лікарні в місті Пулі-Алам, адміністративному центрі провінції Логар на сході Афганістану.