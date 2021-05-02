Щонайменше 30 людей загинули в результаті вибуху замінованого автомобіля в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Щонайменше 30 мирних жителів загинули, ще 70 постраждали в п'ятницю в результаті вибуху замінованого автомобіля біля лікарні в місті Пулі-Алам, адміністративному центрі провінції Логар на сході Афганістану. Про це повідомило Сіньхуа місцеве джерело, яке побажало залишитися анонімним, передає УНН.
Деталі
За словами джерела, терорист-смертник підірвав автомобіль біля 18:50 за місцевим часом. Як заявило джерело, більшість жертв - абітурієнти, які приїхали в даний район для складання вступних іспитів в університет і вечеряли в невеликих ресторанах навколо лікарні після закінчення денного посту.
Постраждали також кілька медпрацівників. До місця події направлено машини "швидкої" допомоги з приватних лікарень і прилеглих районів.
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"Оскільки багато поранених перебувають у критичному стані, число загиблих може зрости. Будівля і машини швидкої допомоги головною провінційної лікарні були знищені під час вибуху", - сказало джерело.
Доповнення
Вибух кож призвів до порушення електропостачання в районі події.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт.
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