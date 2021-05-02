По меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. По меньшей мере 30 мирных жителей погибли, еще 70 пострадали в пятницу в результате взрыва заминированного автомобиля у больницы в городе Пули-Алам, административном центре провинции Логар на востоке Афганистана. Об этом сообщил Синьхуа местный источник, пожелавший остаться анонимным, передает УНН.
Детали
По словам источника, террорист-смертник взорвал автомобиль в 18:50 по местному времени. Как заявил источник, большинство жертв — абитуриенты, которые приехали в данный район для сдачи вступительных экзаменов в университет и ужинали в небольших ресторанах вокруг больницы после окончания дневного поста.
Пострадали также несколько медработников. К месту происшествия направлены машины “скорой” помощи из частных больниц и прилегающих районов.
Цитата
“Поскольку многие раненые находятся в критическом состоянии, число погибших может возрасти. Здание и машины скорой помощи главной провинциальной больницы были уничтожены во время взрыва”, — сказал источник.
Дополнение
Взрыв кож привел к нарушению электроснабжения в районе происшествия.
Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.
Напомним
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