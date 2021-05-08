Серия взрывов прогремела у женской школы в Кабуле: 30 человек погибли, более 50 - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. По меньшей мере 30 человек погибли, еще 52 человека пострадали при взрывах у школы в западной части Кабула, столицы Афганистана, передает УНН со ссылкой на Tolo.news.
Детали
По меньшей мере три взрыва произошли вблизи средней школы Сайед-уль-Шухада на западе Кабула в субботу днем, подтвердило Министерство внутренних дел Афганистана.
В результате взрывов погибли по меньшей мере 30 человек, еще 52 получили ранения.
Нападение началось взрывом автомобиля, который взорвался, после чего произошло две ракетные атаки, как пояснили источники.
Пока ни одна группа или лицо не взяли на себя ответственность за взрывы.
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Талибан отрицает свою причастность к нападению, осудив его в своем твитте.
Инцидент произошел, когда ученики покидали школу.
"Сначала произошел взрыв автомобиля, который взорвался, а потом еще два взрыва произошли возле школы для девочек в Кабуле", - сообщил учитель.
Он добавил, что большинство жертв составляют девушки.
Напомним
По меньшей мере 30 мирных жителей погибли, еще 70 пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля у больницы в городе Пули-Алам, административном центре провинции Логар на востоке Афганистана.