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Європейські союзники просять США пригальмувати з виведенням військ з Афганістану

Європейські союзники просять США пригальмувати з виведенням військ з Афганістану

Київ • УНН

 • 21084 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Європейські союзники закликають США відстрочити виведення військ з Афганістану, яке, як припускав Вашингтон, може бути завершено вже 4 липня, щоб дати союзникам по НАТО більше часу і підтримки для відходу. Про це повідомляє Washington Postб посилаючись на офіційних осіб США, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що у відповідь на заклики Вашингтон заявив, що вихід американських солдатів може бути відкладений на два тижні або довше, щоб задовольнити запити союзників. Минулого місяця президент Байден віддав наказ про повне виведення військ до 11 вересня, хоча військові кажуть, що можуть завершити процес до літа.

За словами офіційних осіб, Туреччина, яка протягом багатьох років забезпечувала безпеку аеропорту в Кабулі, повідомила США і Організації Північноатлантичного договору, що її війська також можуть піти. За словами офіційних осіб, потенційний вихід Туреччини після того, як вона спочатку планувала залишитися до виходу коаліції, може спонукати деякі західні країни переглянути плани щодо збереження роботи посольств в столиці.

Нові побоювання, висловлені європейськими союзниками, підкреслюють виклик перед американською стороною, яка планує швидкий вихід з Афганістану, координуючи свої дії з великою кількістю партнерів. Коаліція НАТО під керівництвом США, до складу якої входять співробітники з більш ніж двох десятків країн, вже давно дотримується обіцянки “разом зайшли, разом вийшли” щодо своєї присутності в Афганістані.

Президент США Джо Байден минулого місяця наказав вивести всі війська США не пізніше 11 вересня. Представники Міністерства оборони попередньо націлені на 4 липня як на дату виведення військ.

США заявили, що будуть підтримувати своїх партнерів по коаліції матеріально під час їх виведення. Але деякі країни заявили, що не можуть покинути країну на той час, і попросили США залишитися після 4 липня, на що США погодилися, повідомляють американські чиновники.

Повідомляється, що Німеччина, а також інші країни звернулися до США з проханням відкласти виведення військ до 18 липня. Німеччина несе відповідальність за північну базу НАТО в Мазарі-Шаріфі, в той час як Італія утримує головну базу альянсу в західній провінції Герата.

Офіційний представник НАТО заявив, що вихід буде “впорядкованим, скоординованим і навмисним”.

Контекст

14 квітня президент США Джо Байден оголосив, що планує почати виведення американських військ з Афганістану в травні і завершити його до 11 вересня 2021 року.

У той же день НАТО за підсумками відеоконференції глав МЗС і міністрів оборони альянсу прийняло заяву, в якій йшлося про рішення почати виведення військ альянсу до 1 травня.

На піку операції в Афганістані в 2010-2013 роках чисельність західних сил в країні перевищувала 150 тис. осіб. Основні бойові сили США і НАТО були виведені з Афганістану в 2014 році.

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