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Европейские союзники просят США притормозить с выводом войск из Афганистана

Европейские союзники просят США притормозить с выводом войск из Афганистана

Киев  •  УНН

 • 21060 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Европейские союзники призывают США отсрочить вывод войск из Афганистана, который, как предполагал Вашингтон, может быть завершен уже 4 июля, чтобы дать союзникам по НАТО больше времени и поддержки для отхода. Об этом сообщает Washington Postб ссылаясь на официальных лиц США, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в ответ на призывы Вашингтон заявил, что выход американских солдат может быть отложен на две недели или дольше, чтобы удовлетворить запросы союзников. В прошлом месяце президент Байден отдал приказ о полном выводе войск к 11 сентября, хотя военные говорят, что могут завершить процесс к лету.

По словам официальных лиц, Турция, которая в течение многих лет обеспечивала безопасность аэропорта в Кабуле, сообщила США и Организации Североатлантического договора, что ее войска также могут уйти. По словам официальных лиц, потенциальный уход Турции после того, как она первоначально планировала остаться до выхода коалиции, может побудить некоторые западные страны пересмотреть планы по сохранению работы посольств в столице.

Новые опасения, высказанные европейскими союзниками, подчеркивают вызов перед американской стороной, которая планирует быстрый выход из Афганистана, координируя свои действия с большим количеством партнеров. Коалиция НАТО под руководством США, в состав которой входят сотрудники из более чем двух десятков стран, уже давно придерживается обещания “вместе зашли, вместе вышли” в отношении своего присутствия в Афганистане.

Президент США Джо Байден в прошлом месяце приказал вывести все войска США не позднее 11 сентября. Представители Министерства обороны предварительно нацелены на 4 июля как на дату вывода войск.

США заявили, что будут поддерживать своих партнеров по коалиции материально во время их вывода. Но некоторые страны заявили, что не могут покинуть страну к тому времени, и попросили США остаться после 4 июля, на что США согласились, сообщают американские чиновники.

Сообщается, что Германия, а также другие страны обратились к США с просьбой отложить вывод войск до 18 июля. Германия несет ответственность за северную базу НАТО в Мазари-Шарифе, в то время как Италия удерживает главную базу альянса в западной провинции Герата.

Официальный представитель НАТО заявил, что вывод будет “упорядоченным, скоординированным и преднамеренным”.

Контекст

14 апреля президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года.

В тот же день НАТО по итогам видеоконференции глав МИД и министров обороны альянса приняла заявление, в котором говорилось о решении начать вывод войск альянса к 1 мая.

На пике операции в Афганистане в 2010-2013 годах численность западных сил в стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

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