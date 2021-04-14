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Країни НАТО заявили про вивід військ з Афганістану

Київ • УНН

 • 21221 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Країни НАТО ухвалили рішення про початок виведення військ з Афганістану. Про це повідомляє УНН з посиланням на німецьке агентство dpa у Twitter.

Цитата

“Дипломатичні джерела повідомляють dpa, що союзники з НАТО погодились припинити свою місію в Афганістані після рішення США про вихід”, — пише німецьке ЗМІ.

#BREAKING NATO allies have agreed to start winding down their mission in Afghanistan following the US decision to withdraw, diplomatic sources tell dpa. pic.twitter.com/1DsRvqzOxd

— dpa news agency (@dpa_intl) April 14, 2021

Нагадаємо

Президент США Джо Байден виведе всі американські війська з Афганістану протягом найближчих місяців.

Доповнення

29 лютого 2020 року попередня адміністрація США і радикальний рух “Талібан” підписали в Досі мирну угоду. Згідно з домовленостями, Сполучені Штати, їх союзники і коаліція зобов’язалися вивести протягом 14 місяців всі війська з країни. Таліби своєю чергою гарантували, що не стануть використовувати територію Афганістану для дій, які становлять загрозу безпеці США і їх союзників. 4 лютого керівник пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що нова адміністрація поки не ухвалила рішення з приводу виведення військ з Афганістану.

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