Країни НАТО заявили про вивід військ з Афганістану

“Дипломатичні джерела повідомляють dpa, що союзники з НАТО погодились припинити свою місію в Афганістані після рішення США про вихід”, — пише німецьке ЗМІ.

#BREAKING NATO allies have agreed to start winding down their mission in Afghanistan following the US decision to withdraw, diplomatic sources tell dpa. pic.twitter.com/1DsRvqzOxd

Президент США Джо Байден виведе всі американські війська з Афганістану протягом найближчих місяців.

29 лютого 2020 року попередня адміністрація США і радикальний рух “Талібан” підписали в Досі мирну угоду. Згідно з домовленостями, Сполучені Штати, їх союзники і коаліція зобов’язалися вивести протягом 14 місяців всі війська з країни. Таліби своєю чергою гарантували, що не стануть використовувати територію Афганістану для дій, які становлять загрозу безпеці США і їх союзників. 4 лютого керівник пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що нова адміністрація поки не ухвалила рішення з приводу виведення військ з Афганістану.