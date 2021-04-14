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Страны НАТО заявили о выводе войск из Афганистана

Страны НАТО заявили о выводе войск из Афганистана

Киев  •  УНН

 • 21205 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Страны НАТО приняли решение о начале вывода войск из Афганистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на немецкое агентство dpa в Twitter.

Цитата

“Дипломатические источники сообщают dpa, что союзники по НАТО согласились прекратить свою миссию в Афганистане после решения США о выходе”, — пишет немецкое СМИ.

#BREAKING NATO allies have agreed to start winding down their mission in Afghanistan following the US decision to withdraw, diplomatic sources tell dpa. pic.twitter.com/1DsRvqzOxd

— dpa news agency (@dpa_intl) April 14, 2021

Напомним

Президент США Джо Байден выведет все американские войска из Афганистана в течение ближайших месяцев.

Дополнение

29 февраля 2020 предыдущая администрация США и радикальное движение “Талибан” подписали в Дохе мирное соглашение . Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из страны. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. 4 февраля руководитель прессслужбы Госдепартамента США Вс Прайс заявил, что новая администрация пока не приняла решение по поводу вывода войск из Афганистана.

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