Низка авіакомпаній скасовує рейси до Ізраїлю на тлі широкомасштабної атаки ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Німецька авіакомпанія Lufthansa скорочує рейси до Ізраїлю після хвилі палестинських нападів. Про це повідомив AFP прес-секретар, передає УНН.
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«Враховуючи поточну ситуацію з безпекою в Тель-Авіві, Lufthansa збереже один рейс до Франкфурта, але «всі інші рейси Lufthansa до та з Тель-Авіва скасовано на цю суботу», - йдеться у повідомленні.
Новинний сайт Walla повідомляє, що Swiss Air, Austrian Airlines і Turkish Airlines є одними з компаній, які скасували рейси до та з Ізраїлю.
Доповнення
7 жовтня рано-вранці велика кількість бойовиків ХАМАС проникла на територію Ізраїлю, як повідомляється, імовірно, узявши під свій контроль кілька громад на півдні Ізраїлю.
Центр і південь Ізраїлю з ранку 7 жовтня перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".
Щонайменше 40 людей загинули і 740 отримали поранення з початку масованої атаки терористичного угруповання ХАМАС. Є повідомлення про те, що в секторі Газа зараз є ізраїльські заручники.
Палестинські ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих у Газі досягла чотирьох людей.
Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України.