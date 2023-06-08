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Нижня палата парламенту Швейцарії заблокувала план підтримки України у розмірі 5 мільярдів франків на найближчі 5-10 років

Київ • УНН

 • 438313 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. У четвер нижня палата Швейцарії 105 голосами проти 86 відмовилася від плану підтримки України у розмірі 5 мільярдів франків на найближчі 5-10 років, передає УНН.

Нижня палата парламенту Швейцарії заблокувала план підтримки України у розмірі 5 мільярдів франків на найближчі 5-10 років

Деталі

Рішення було ухвалено за тиждень до запланованого виступу президента України Володимира Зеленського у парламенті Швейцарії. Це також сталося після того, як Рада штатів підтвердила свою позицію в середу, що дозволяє країнам, які закуповують швейцарські військові матеріали, реекспортувати їх на певних умовах до країн, які беруть участь у збройних конфліктах.

"Федеральна рада вже зібрала три пакети підтримки для населення України, не кажучи вже про прийом біженців. Оскільки війна все ще триває, ми поки що не можемо сказати, які потреби будуть у реконструкції", - заявив радник федерального уряду Ігнаціо Кассіс.

Палату непокоїло, звідки візьмуться гроші та чи не постраждають інші галузі, наприклад, сільське господарство.

Більшість Нацкомітету, що підтримали цю пропозицію, вважають, що Україна потребує значної фінансової підтримки, зокрема, для гуманітарної допомоги, захисту цивільного населення, розмінування, зміцнення миру та відновлення громадянської інфраструктури.

За її словами, для цієї програми підтримки необхідно створити правову базу для врегулювання рамкових умов. Багаторічне зобов'язання було покликане дати Україні велику впевненість у тому, що її потреби будуть задоволені найближчими роками. Усі ці пропозиції були відхилені.

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