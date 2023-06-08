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Нижняя палата парламента Швейцарии заблокировала план поддержки Украины в размере 5 миллиардов франков на ближайшие 5-10 лет

Киев • УНН

 • 438313 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. В четверг нижняя палата Швейцарии 105 голосами против 86 отказалась от плана поддержки Украины в размере 5 миллиардов франков на ближайшие 5-10 лет, передает УНН.

Нижняя палата парламента Швейцарии заблокировала план поддержки Украины в размере 5 миллиардов франков на ближайшие 5-10 лет

Детали

Решение было принято за неделю до запланированного выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Швейцарии. Это также произошло после того, как Совет штатов подтвердил свою позицию в среду, что позволяет странам, закупающим швейцарские военные материалы, реэкспортировать их на определенных условиях в страны, участвующие в вооруженных конфликтах.

"Федеральный совет уже собрал три пакета поддержки для населения Украины, не говоря уже о приеме беженцев. Поскольку война все еще продолжается, мы пока не можем сказать, какие потребности будут в реконструкции", - заявил советник федерального правительства Игнацио Кассис.

Палату беспокоило, откуда возьмутся деньги и не пострадают ли другие отрасли, например, сельское хозяйство.

Большинство Нацкомитета, поддержавших это предложение, считают, что Украина нуждается в значительной финансовой поддержке, в частности, для гуманитарной помощи, защиты гражданского населения, разминирования, укрепления мира и восстановления гражданской инфраструктуры.

По ее словам, для этой программы поддержки необходимо создать правовую базу для урегулирования рамочных условий. Многолетнее обязательство было призвано дать Украине большую уверенность в том, что ее потребности будут удовлетворены в ближайшие годы. Все эти предложения были отклонены.

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