Німецько-Український фонд готовий інвестувати 18 млн. євро у розвиток бізнесу в Україні — НБУ

"Національний банк України підтримує урядову Стратегію розвитку МСБ-2020. Радий, що Міністерство та представники Європейського Союзу залучили Німецько-Україгнський фонд до реалізації цієї стратегії в частині покращення доступу підприємств до фінансування. Капіталізація фонду цілком дозволяє йому стати ефективним національним інструментом з фінансування МСБ в Україні шляхом залучення зовнішніх кредитних ліній під низькі відсоткові ставки та фінансування банків-партнерів для кредитування цільових напрямків розвитку МСБ“,- зазначив директор департаменту фінансового контролінгу НБУ та виконавчий директор НУФ Олег Стринжа.

За словами О.Стринжі, наразі Національний банк здійснює плановий перегляд Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року. Оновлена програма включатиме завдання з відновлення кредитування, яке об’єднає собою низку заходів зі спрощення отримання фінансування для українського бізнесу, а також вирішення питання проблемної заборгованості підприємств.

Нагадаємо, 17 листопада 2016 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі України представило Стратегію розвитку малих і середніх підприємств України до 2020 року, яка була розроблена за підтримки Європейського Союзу.

Довідково: Німецько-Український фонд (НУФ) — небанківська фінансова установа, створена в 1999 році відповідно до Указу Президента України від 01.06.1998 № 574/98 “Про Німецько-Український фонд” та постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1999 № 628.