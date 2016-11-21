Немецко-Украинский фонд готов инвестировать 18 млн евро в развитие бизнеса в Украине - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Немецко-Украинский фонд (НУФ) готов инвестировать 18 млн евро в развитие малого и среднего бизнеса Украины. Об этом во время рабочей встречи в Министерстве экономического развития и торговли заявил директор департамента финансового контроллинга Национального банка Украины, который по совместительству выполняет функции исполнительного директора Немецко-Украинского фонда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Национальный банк Украины поддерживает правительственную Стратегию развития МСБ-2020. Рад, что Министерство и представители Европейского Союза привлекли Немецко-Украинский фонд к реализации этой стратегии в части улучшения доступа предприятий к финансированию. Капитализация фонда вполне позволяет ему стать эффективным национальным инструментом по финансированию МСБ в Украине путем привлечения внешних кредитных линий под низкие процентные ставки и финансирование банков-партнеров для кредитования целевых направлений развития МСБ", - отметил директор департамента финансового контроллинга НБУ и исполнительный директор НУФ Олег Стринжа.
По словам О.Стринжи, сейчас Национальный банк осуществляет плановый пересмотр Комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года. Обновленная программа будет включать задачи по восстановлению кредитования, которое объединит собой ряд мероприятий по упрощению получения финансирования для украинского бизнеса, а также решение вопроса проблемной задолженности предприятий.
Напомним, 17 ноября 2016 года Министерство экономического развития и торговли Украины представило Стратегию развития малых и средних предприятий Украины до 2020 года, которая была разработана при поддержке Европейского Союза.
Справка: Немецко-Украинский фонд (НУФ) - небанковское финансовое учреждение, созданное в 1999 году в соответствии с Указом Президента Украины от 01.06.1998 №574/98 "О Немецко-Украинском фонде" и постановления Кабинета Министров Украины от 19.04.1999 №628.