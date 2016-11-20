Німецькі політики відреагували на рішення А.Меркель знову балотуватися
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Політики Німеччини прокоментували рішення канцлерки Анґели Меркель балотуватися на четвертий термін. Голова Християнсько-соціального союзу, сестринської партії Християнсько-демократичного союзу в Баварії Горст Зеегофер, заявив, що ХСС підтримає висування Ангели Меркель як єдиної кандидатки, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Водночас в лавах Соціал-демократичної партії Німеччини висловили сумніви у приписуваній А.Меркель деякими оглядачами ролі “захисниці західних цінностей”.
“Амбіції канцлерки не є ані неочікуваними, ані лякаючими”, — сказав заступник голови СДПН Ральфа Штеґнера.
Проте він вважає, що міф про “непереможність” А.Меркель зруйновано, хоча недооцінювати чинну канцлерку “було б серйозною помилкою”.
В свою чергу А.Меркель визнала, що рішення балотуватися було непростим. Вона розраховує пропрацювати на посаді канцлера ФРН повний термін, чотири роки, “якщо здоров’я дозволить”.
Як повідомляв УНН, глава уряду Німеччини Ангела Меркель виставить свою кандидатуру від блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів у якості кандидата на посаду канцлера. Про це вона заявила, виступаючи перед пресою у Берліні.