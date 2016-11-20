Немецкие политики отреагировали на решение А.Меркель снова баллотироваться
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Политики Германии прокомментировали решение канцлера Ангелы Меркель баллотироваться на четвертый срок. Председатель Христианско-социального союза, сестринского партии Христианско-демократического союза в Баварии Хорст Зеехофер заявил, что ХСС поддержит выдвижение Ангелы Меркель как единой кандидата, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
В то же время в рядах Социал-демократической партии Германии выразили сомнения в приписываемой А.Меркель некоторыми обозревателями роли "защитницы западных ценностей".
"Амбиции канцлера не являются ни неожиданными, ни пугающими", - сказал заместитель председателя СДПГ Ральфа Штеґнера.
Однако он считает, что миф о "непобедимости" А.Меркель разрушено, хотя недооценивать действующую канцлер "было бы серьезной ошибкой".
В свою очередь А.Меркель признала, что решение баллотироваться было непростым. Она рассчитывает проработать в должности канцлера ФРГ полный срок, четыре года, "если здоровье позволит"
Как сообщал УНН, глава правительства Германии Ангела Меркель выставит свою кандидатуру от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в качестве кандидата на пост канцлера . Об этом она заявила, выступая перед прессой в Берлине.